屯馬綫迷思1｜短貴長平未解決 搭少個站貴幾多?

屯馬綫全綫通車在即，但票價再惹社會熱議，部分車程搭多個站，車費反而更平，出現俗稱「短貴長平」的現象，最多平足3.5元！「短貴長平」其實並非屯馬綫獨有現象，早在2009年西鐵綫延伸至紅磡站時已經出現。港鐵當年按每年票價調整機制，逐步理順有關問題，最終到通車第七年才完成調整差額。港鐵今次亦表示，將循相同機制解決票價差距。實政圓桌立法會議員田北辰保守估計，最快需時5年才能理順票價，但他坦言「有難度」；九龍城區議員任國棟直斥不能接受，惟他直言能改變港鐵決定的成數不大。

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根據現時票價，由大圍站前往何文田站票價為9.8元，倘若乘搭多一個站至紅磡，票價卻只是6.3元，足足便宜3.5元，亦即所謂的「短貴長平」現象。至於由馬鞍山站前往何文田站的票價為12.8元，但多乘一個站到紅磡站，票價只需10.8元，便宜2元；鑽石山站亦出現類似現象，由鑽石山站前往何文田站票價為8.8元，但多乘一個站至紅磡站，票價只需6.8元，相差2元。

在屯馬綫通車前，從紅磡站前往顯徑站本來較「遠」，需要先乘搭東鐵綫至大圍站轉車，故車費較往大圍站貴；屯馬綫通車後，車程變成先經顯徑站，再到大圍站。鑽石山站情況亦相若，在屯馬綫通車前，從鑽石山站前往何文田站只需經觀塘綫「一條綫過」，但前往紅磡站則需在九龍塘轉乘東鐵綫，故車費較貴，而經屯馬綫便毋須轉車。

政府：歷史遺留情況

政府曾就「短貴長平」的成因解畫，形容有關問題源於「歷史遺留下來的情況」。運房局長陳帆上月底在記者會表示，重鐵票價機制和定位不同，「就像運河兩邊水位不同」，當局需時解決；港鐵其後亦於多個場合強調，將透過每年票價調整機制理順「不規則」收費。問題是，需時到底要多久？

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2009年西鐵綫曾現類似問題

翻查紀錄，港鐵「短貴長平」早有「前科」。2009年西鐵綫延伸至紅磡站(即九龍南綫)時便曾出現類似問題，當時從紅磡站前往柯士甸站車費5元，但乘搭多一個站至南昌站，車費只需要4.3元，相差0.7元。運房局當年曾去信立法會解釋有關情況，稱港鐵是「按照現有票價結構」釐定九龍南綫的票價，又指兩鐵合併時，港鐵整合了九鐵和地鐵兩個網絡的票價結構，在經過票價調減後訂出當年的票價，而九龍南綫通車後亦沒有因此作出改變。最終，港鐵沒有刻意就「短貴長平」修訂票價，而是循每年票價調整機制調整，直至通車6年後，即2015年6月才解決相關問題。

後續報道：屯馬綫迷思2｜田北辰：短貴長平無可避免 仲要等幾多年先解決?