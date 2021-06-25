屯馬綫迷思2｜田北辰：短貴長平無可避免 仲要等幾多年先解決?

承接上文提到屯馬綫全綫通車在即，但車費出現俗稱「短貴長平」的現象。曾任九廣鐵路管理局主席的立法會議員田北辰接受本報訪問時表示，每逢有新綫通車均有機會出現「短貴長平」的問題，形容是「無可避免」。他又預計，最快需要5年時間才能「睇齊」。

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田北辰：透過票價調整機制是唯一解決辦法

田北辰又指，由於涉「短貴長平」現象的車站均為轉車站，一旦強行調整票價，便須同時調整多於一條綫的全綫票價，「無理由每駁通一條新綫，就要兩條綫一齊拉低(票價)」，故他認為港鐵透過票價調整機制解決「短貴長平」，是唯一的解決辦法。

田北辰續指，港鐵票價「可加可減」機制訂明，個別車站票價每年的加減幅度，不可超越當年的平均加幅或減幅的額外5%。換言之，港鐵今年下調票價1.85%，每個車站最多可額外加價或減價5%。他舉例指，由大圍站往何文田站(車費9.8元)，票價每年可調低5%，而由大圍站往紅磡站(車費6.3元)則可調高5%，經換算後每年可調整約10%差距，料最快需要5年時間才能「睇齊」。

不過，這個「如意算盤」未必如理想中能打響。田北辰續說，5年只是最理想的情況，「市民只係接受減價，大幅加價一定會嘈」。因此，紅磡站年年加5%的假設基本上不可行，但他強調大部分車站，「短貴長平」的車費差距較小，相信該些車站調整票價需時較短。

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區議員：憂居民捱貴車費

民主黨九龍城區議員任國棟向本報表示，需時5年才能「睇齊」不能接受，他認為港鐵絕對能立即調整票價，「只不過佢唔肯做啫」。他又指，「短貴長平」不單是票價不公平的問題，更是居民「捱貴」車費的問題。他指，屯馬綫通車後，運輸署擬縮減九龍城區內部分巴士路線，憂慮區內居民因此要「焗搭」港鐵。

任國棟又指，該區區議會於兩周前曾向港鐵直接反映「短貴長平」的問題，並通過要求港鐵馬上糾正票價的動議，惟最終港鐵代表僅稱「已聆聽意見，會向公司反映」，他形容說法令人失望。當日區議會要求港鐵於27日前答覆，但直至本周四(24日)仍杳無音訊。任國棟坦言，港鐵會接納建議的成數不大，他會再與其他區議員商討後續跟進安排。

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