屯馬綫｜區議員憂通車令巴士路線重組 市民被迫捱貴車費

屯馬綫本月27日全綫通車，新建的土瓜灣站及宋皇臺站將同日啟用。港鐵今日邀請區議員參觀新車站，九龍城區議員、民主黨馬希鵬參觀後指，當局有意削減及取消區內部分巴士班次，市民將失去選擇，其中不少人會乘搭11號線九巴前往伊利沙伯醫院，若貿然取消，附近的港鐵站都和醫院有一定距離，將為市民帶來不便。另外，屯馬綫部分路段票價「短貴長平」，憂慮屆時區內市民出行要增加交通開支。九龍城區議員、民主黨任國棟亦批評該綫票價「短貴長平」的狀況，促港鐵於通車前解決相關問題。

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另外，因應屯馬綫通車，紅磡站新月台將於本月20日啟用，乘客往返東鐵綫月台及屯馬綫月台需要步行約3分鐘。通車初期至今年底，乘客使用成人八達通於屯馬綫顯徑站、啟德站、宋皇臺站和土瓜灣站出入閘可扣減1元，其他八達通則扣減5毫子。