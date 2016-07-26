屯馬綫｜洪水橋站顧問批予澳昱冠科進聯營 主體工程料2030年竣工

新一份《施政報告》提出設立北部都會區，範圍涵蓋洪水橋新發展區。港府今年5月邀請港鐵展開洪水橋站項目的詳細規劃及設計工作，在屯馬綫兆康及天水圍間興建洪水橋站，以作服務未來的洪水橋新發展區。港鐵今日(18日)宣布，經過投標程序批出洪水橋站項目的設計顧問合約予澳昱冠科進聯營，以展開規劃及設計工作，範圍包括制定工程設計、擬備建造時間表、刊憲圖則和項目成本估算，以及與政府部門及其他持分者聯絡。

港鐵表示，洪水橋站的主體建造工程預計於2024年動工及於2030年竣工。而項目相關的其他工作，包括地質勘探及現有設施勘測等會即將展開。

兩公司曾參與多個港鐵項目

翻查資料，澳昱冠曾參與南港島綫、高鐵西九龍站、屯門南延線、東涌線延線等工程研究，以及改建鯉魚門社區隔離設施；科進亦有參與南港島綫利東站的工程研究，並多次獲港鐵要請加入列車事故的調查委員會。

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