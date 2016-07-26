屯馬綫｜港鐵送10萬張單程車票 MTR Mobile一度繁忙現已派完 (更新)

為慶祝屯馬綫6月27日全線通車，港鐵將送出10萬張本地單程車票。MTR Mobile登記用戶可於今日下午2時起至周日晚上11時59分期間，登入MTR Mobile領取免費車程，先到先得，送完即止。

下午2時，MTR Mobile一度系統繁忙，用戶需要不斷刷新頁面以領取優惠。成功領取後，可以按鍵進入「我的獎賞」查看有效優惠，但部分用戶未有即時顯示已獲得相關免費車程優惠。記者下午3時登入MTR Mobile程式，顯示「免費單程車程已派發完畢」。

成功搶到免費車程的用戶，不能直接使用，須於明年1月31日前，帶同已登入的MTR Mobile登記賬戶及有效八達通，到指定港鐵站，經數碼服務站或於八達通APP領取。免費車程適用於領取車程後同日緊接的下一程八達通車程使用。此車程只適用於乘搭港鐵本地單程車程，而機場快綫、輕鐵、東鐵綫頭等、羅湖及落馬洲車程、港鐵巴士及港鐵接駁巴士則除外，名額共10萬個，每名用戶最多可享一程。

必須為MTR Mobile登記用戶

參加者必須為MTR Mobile登記用戶，如未成爲登記用戶，可掃瞄二維碼或下載MTR Mobile 並登記。參加者於指定日期及時間登入MTR Mobile進入「我的獎賞」。按「禮遇」 選擇「7月9日下午2時起，按此領取免費港鐵本地單程車程，送完即止！」，再按「立即領取」即可。成功領取免費車程的用戶，其MTR Mobile「我的獎賞」的「禮品>有效」頁會顯示確認紀錄；免費車程將於今年7月13日或之前加入到用戶的MTR Mobile 「我的獎賞」欄的「禮品>有效」頁 。