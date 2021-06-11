屯馬綫｜港鐵：短貴長平需時調整 宋皇臺站C出口最快5年才落成

港鐵屯馬綫本月27日通車，新落成的兩個車站同日啟用。不過屆時宋皇臺站將只有A、B和D出口，原本通往北帝街的C出口則未能啟用。港鐵高級統籌工程師馮偉聰今指，在興建連接北帝街的行人隧道時，發現宋元文物，建議改為行人天橋方案，但料仍需5年興建。他又指，屯馬綫票價「短貴長平」須循序漸進解決。

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九龍城區議會今早討論屯馬綫事宜，古蹟辦、港鐵及運輸署均有派員出席。與會的馮偉聰表示，C出口若強行興建行人隧道，將橫跨宋皇臺道，但該處的考古工作仍未開展，料建造或需時10年以上，而且還需視乎考古期間會否有新發現。他續指，經過諮詢後，建議改用天橋方式，而相關橋躉位置未見文物，連同刊憲及建造等時間，料需時5年。

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另外，多名議員提及屯馬綫票價「短貴長平」的問題，港鐵助理公共關係經理－對外事務高天禮回應時強調，屯馬綫的票價原按車程距離釐定，與其他重鐵相同，港鐵會按票價調整機制，循序漸進解決相關問題。