屯馬綫｜調查：近四成居民未搭過 民建聯促勿一刀切取消巴士線

港鐵屯馬綫全綫通車兩個月，有調查發現，近四成九龍城區居民從未乘搭屯馬綫，以馬頭圍及馬坑涌一帶居民佔多，當中近三成感到車站與居所距離遠。

民建聯九龍城支部上月22日至本月20日，訪問994名九龍城區居民及該區的打工仔和學生，發現36.4%從未乘搭屯馬綫，當中28.7%認為車站遠、21.6%認為轉線須「上上落落」不方便。另外，34.6%認為區內巴士線班次開始疏落，亦有63.4%反對取消與屯馬綫重疊的巴士路線。

倡助小巴轉型開設醫院直通車

民建聯表示，調查顯示市民沒有因屯馬綫通車而大幅減少乘搭巴士，建議運輸署不應一刀切取消巴士線，應定期監察客流量作評估，同時協助小巴營辦商轉型，利用現有交通資源開展或加強小巴服務，以滿足市民對不同路線的需求，例如增設來往九龍城區及醫院的小巴線等。

民建聯亦建議，增設更多接駁通道往車站出入口，以及在九龍城廣場、九龍城街市、土瓜灣體育館、欣榮商場等地方，增設「港鐵特惠站」，吸引更多乘客搭車。

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