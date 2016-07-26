屯馬綫｜通車前湧批紅Van留言 網民斥街坊「過橋抽板」捱轟

現時土瓜灣和馬頭圍一帶居民往返旺角及何文田等地，公共小巴(紅Van)是其中一個選擇，但隨着港鐵屯馬綫本月27日通車，生態或會出現改變。有網民日前在Facebook一個地區群組批評，自通車消息一出後，網上就湧現一堆批評專綫小巴(綠Van)和紅Van的聲音，以往卻未見相關意見，直言「完美示範『過橋揪(抽)板』」。

網民：「做消費者有俾錢㗎」

不少網民都反對發帖者所言，認為以前只因缺乏選擇而「焗坐紅Van去旺角」，指專營巴士路線班次未來也要削減，「依家多個選擇，真係叫過橋抽板？」亦有人指出作為消費者，乘搭任何交通工具都有付車資，「佢冇生意做會開呢條線？點樣過橋抽板」、「我係做消費者有俾錢㗎，要求好啲服務有咩問題？」

有留言提到對部分紅Van司機態度的不滿，促請他們「唔該檢討下自己態度先啦，有競爭先有進步，唔係個個都鍾意搭黨(港)鐵，不過一定無人鍾意受氣」、「其實搭乜唔搭乜係個人選擇，不過我睇返對小巴巴士服務既(嘅)評價似乎彈多過讚。對某種交通工具不滿，可以試下改搭另一款體驗下先」。

有留言盼街坊日後勿怪失去紅Van

與此同時，也有一些網民持相反意見，指自己日後也會選擇較方便的綠Van，「地(港)鐵只會打風塞車時用」，並有人希望街坊日後在失去紅Van之後不要後悔，「小巴唔加價仲快死，市場仲無左(咗)選擇咪迫住要坐鐵囉，第時行得遠左自己受番啫，不過到時又會×點解小巴執笠」。