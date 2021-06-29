屯馬綫｜通車第二個紅日 九龍城街坊擬儲糧避落街

屯馬綫在過去的周日(6月27日)全線通車，在土瓜灣、馬頭圍和九龍城一帶的兩個新車站，除為周邊居民提供多一種交通選擇外，啟用初期亦會吸引大批區外市民，探索新車站和附近環境。

不過，有網民日前在Facebook群組「九龍城大小事齊分享」發帖，形容九龍城今日和未來的周末(3、4日)「會繼續淪陷」，直言在屯馬綫通車前，從未見過九龍城廣場內一間百貨公司會被人「搶購一空」，又指通車首日九龍城一帶的食肆「都唔洗只意(唔使指擬)入到去食，買外賣都等成個鐘多啲」。

建議街坊避免「落街同人迫」

宋皇臺站位於啟德發展區與馬頭涌一帶，其中B出口設於近九龍城的南角道及世運迴旋處下方。發帖的網民向其他街坊和網民呼籲，「提提大家，要記得買定多啲野返屋企煮，如果隔離(籬)鄰居係獨居老人，都要提佢記得買定多啲嘢食擺定係屋企，冇必要唔好落街同人迫」。

不少網民都認同樓主的擔憂，對突如其來的一批區外遊客感煩惱，「好多觀光客，好煩」、「好想回復之前正常九龍城」、「我今日都係出面食埋先返九龍城...因為明知會勁多『遊客』」。

同時有人指出，通車首日帶來的部分遊客在上地面後更不知所措站在原地，「啲人一堆岀地(港)鐵站之後係無目的咁唔知去邊度阻住晒條街，食嘢度度都要等位。連平時最難食嘅餐廳都係咁多人等緊」、「明顯雙目無神，出左(咗)站唔知遊去邊搵食……真係第一次入九龍城咁」。有人就直言：「好在提醒下 聽日要買定先」。