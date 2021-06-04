屯馬綫｜全綫開通後送10萬張單程車票 港鐵：票價「短貴長平」需時理順

港鐵表示，為慶祝屯馬綫將於本月27日全綫通車，除了在通車後6個月在屯門線4個車站提供推廣優惠外，亦將額外送出10萬張免費單程票，詳情稍後公布。

立法會一個委員會今日討論屯馬綫通車安排，多名議員關注有部分路線車費出現「短貴長平」問題。其中，議員謝偉銓表示，紅磡站往顯徑站車費為9.6元，但多搭一個站到大圍票費卻為6.2元，相差3.4元。港鐵回應指當中涉及歷史因素，會透過日後票價調整，需時理順有關問題。

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運輸及房屋局副秘書長黃珮玟表示，曾有意見提出，政府減收港鐵租金，以令票價下調，但考慮到此做法等同以公帑補貼港鐵，認為協助支付較高交通費的市民，減輕交通開支的方法較為合適。

另外，港鐵表示，自東鐵新信號系統於2月初啟用至今，有27宗服務延遲8分鐘或以上的事故，但近兩個月事故逐步減少，情況有改善，並指新信號系統啟用初期需時磨合，希望市民體諒，相信服務質素會慢慢提升。