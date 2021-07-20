屯馬綫｜陳帆：短貴長平只佔2%行程組合 料最快3年才調整一半路段

港鐵屯馬綫全綫通車近一個月，有議員關注票價「短貴長平」的問題。運房局長陳帆於立法會回應質詢時指，在港鐵全部共逾4,000個行程組合中，只有不足2%受影響，其中一半的車票差距少於1元。他又指，港鐵需要非常小心處理有關問題，避免導致其他路線出現「短貴長平」；若按行票價調整機制，預計最快3年才能理順約半路段。

相關新聞：屯馬綫迷思1｜短貴長平未解決 搭少個站貴幾多?

陳帆指，在情況改善前，政府將要求港鐵透過轉成或月票優惠等，減輕對市民的影響。陳帆重申，港鐵重鐵票價系統一般而言以車程距離釐定，並會考慮市場競爭力、路綫是否屬過海綫，以及現存整體車費結構；而東鐵票價釐定有歷史因素，加上涉本地過境服務，票價難與其他重鐵比較。陳帆強調，屯馬綫或往後落成的新綫路，若涉及東鐵綫、前西鐵綫及前馬鞍山綫，均會出現車費「不規則」情況。對於有議員建議港鐵應全面調低票價，與東鐵票價機制看齊，陳帆回應指，做法將對其他路線影響將非常大。

相關新聞：屯馬綫迷思2｜田北辰：短貴長平無可避免 仲要等幾多年先解決?