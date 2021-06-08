屯馬綫通車 紅磡站新月台620啟用 東鐵轉西鐵須行3分鐘

屯馬綫全綫將於本月27日通車，將成該綫「樞紐站」紅磡站的新月台亦於本月20日率先啟用，當中乘搭西鐵綫的市民要留意，日後乘西鐵綫(或屯馬綫通車後)須改到在紅磡站新月台上車，而乘坐東鐵綫轉西鐵綫的乘客不再是「行過對面月台」，而須乘電梯經約3分鐘步程走到紅磡站新月台，安排最少維持半年，直至東鐵綫過海段通車為止。攝影：鍾式明

作為東、西鐵綫的交匯處的紅磡站將採用新轉車安排，目前在西鐵綫和東鐵綫均以紅磡站作總站，兩綫乘客轉車，乘客只需走到對面月台便可。由本月20日開始，轉車乘客在東鐵綫月台下車後，要乘電梯到車站大堂，步行3分鐘到新月台的西鐵綫上車。乘客可依照車站內的顔色指示前往指定月台，藍色為東鐵綫，紫色為西鐵綫，而到本月27日屯馬綫全綫開通後，紫色西鐵綫指示牌就被代表屯馬綫的啡色顯示牌代替，屆時新月台由西鐵綫總站變為往返屯門站至烏溪沙站之間的一個中轉站。



紅磡站新月台亦有新設施，除了裝有幕門及冷氣外，亦有列車載客量顯示器，並設有洗手間。月台各處亦有特別設計，包括新增藝術品行李石雕、而玻璃欄杆則加入紅白藍尼龍袋花紋設計。車站大堂亦重新布局，令大堂更光猛及時尚，同時增加出入閘機及三合一售票機的數量。



如期開通東鐵綫過海段挑戰大

港鐵車務營運總管黃琨暐指，新月台啟用之初，會加派約230名職員協助，原有行駛西鐵綫的舊月台，港鐵將在西鐵綫路軌上興建起5條行人通道，讓東鐵綫乘客可直接於現有兩個月台之間行走，毋須因列車停泊在另一月台，乘客要乘電梯上落。有關轉車安排最少要維持半年，直至東鐵綫過海段通車，屆時新東鐵綫月台將遷至西鐵綫新月台的下一層。

被問到東鐵綫過海段能否如早前目標於明年首季開通，黃琨暐說有好大挑戰，重申項目仍有兩個關鍵工程未完成，團隊將盡能力，希望盡早開通。另外，紅磡站新月台2018年曾被揭發連串工程醜聞，其安全質量引公眾疑慮。黃琨暐指，明白公眾的關注，指港鐵已完成相關法定檢測，並已獲審批，車站可以安全使用。