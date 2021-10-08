山西暴雨175萬人受災 阿里螞蟻捐7000萬 騰訊5000萬

山西多地本月2日起暴雨，截至今日共11市175.71萬人受災，逾12萬人緊急轉移安置，1.7萬間房屋倒塌，284.96萬畝農作物受災。省政府緊急撥出5,000萬元(人民幣，下同)救災，多家大型企業亦紛紛捐款，其中阿里巴巴公益捐贈5,000萬元、螞蟻集團捐2,000萬元，騰訊、百度、拼多多及字節跳動亦分別捐5,000萬元，小米捐1,000萬元。

雨量為常年同期最少5倍

央視報道，截至上周四，山西全省近三分二地區都錄得超過100毫米雨量，近一半氣象站錄得逾200毫米，最多達285.2毫米；太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中等地累計雨量均打破10月上旬紀錄。央視更指，對山西大部分地區來說，今輪降雨的雨量是常年同期的5倍以上，山西太原附近的降雨量更達到8倍以上。

水災兼寒潮侵襲

除了水災，山西還受到寒潮威脅。山西省氣象台上周五傍晚發出寒潮藍色預警及霜凍藍色預警，預計上周六至明日，大同、朔州、忻州、呂梁、太原西部、晉中東部、臨汾北部最低氣溫驟降幅度最少達攝氏8度，當中部分地區地面最低溫度跌破攝氏零度。

《中國新聞周刊》引述晉中市靈石縣梁家焉鄉一名災民表示，村內道路被沖毀後，村民都無法外出，「現在最緊急的是疏通道路，能讓帳篷、保暖衣物、感冒藥、雨衣雨鞋這些物資進來，太冷了，身體受不了」。