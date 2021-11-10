山頂道山泥傾瀉維修工程持續 新巴獲批向城巴租單層巴士應急

山頂一段山頂道上周五(5日)有水管爆裂，其後引致山泥傾瀉。當局日前預告，維修工程需時約兩星期，即直至下周五(19日)才完成；有關路段連日實施單線雙程行車措施，令一帶道路連日變得擠塞。由於道路現不宜重型車輛行走，一直服務山頂的專營巴士服務，除要改派單層巴士外，新巴亦獲政府批准向城巴租用單層巴士，以應付龐大的客量。

緊急維修工程涉臨時斜坡鞏固

水務署表示，山頂道因水管爆裂導致山泥傾瀉和路陷，介乎白加道與馬己仙峽道之間的一段，仍然要實施單線雙程行車措施，為確保安全，重型車輛不能行駛有關路段。警方周日(7日)宣布，有關單線雙程措施需維持至本月19日。水務署回覆本報查詢時表示，有關路段的緊急維修工程，涉及臨時斜坡鞏固工程，惟受現場環境空間所限，因此需要較多時間進行有關工程，並期望盡快完成並恢復雙線行車。

由於重型車輛被禁止行走有關路段，運輸署指雙層巴士暫不能駛經受影響路段，為此已安排特別巴士服務，包括縮短以雙層巴士運作的新巴15線，改為只往返中環及灣仔峽道，介乎灣仔峽道及山頂總站之間的服務需要暫停。受影響路段的服務，則改由往返中環及山頂的新巴X15線提供。

X15線全線單層巴士行駛

在臨時安排下，新巴X15線將改以全線單層巴士運作，並會派出來自城巴的「借將」。運輸署向本報確認，X15線會改以全線單層巴士運作，當中包括由城巴調派的單層巴士，以維持往返山頂的巴士服務。同時，路線會加停山頂道介乎太古大廈及加列山道沿途的巴士站。新巴母公司匯達交通亦向本報確認，早前新巴已獲政府批准，向城巴租用單層巴士，以應付龐大的客量，減低對市民及旅客的影響。

運輸署指，受影響的山頂乘客可改乘1號港島專綫小巴，又表示會繼續密切監察有關專營巴士及專綫小巴的服務，並會適時發放交通消息，通知公眾最新安排。