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山頂道山泥傾瀉維修工程持續　新巴獲批向城巴租單層巴士應急
2 小時前
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山頂山泥傾瀉爆水管新巴城巴單層巴士山頂道緊急維修工程臨時斜坡鞏固重型車輛
山頂道山泥傾瀉維修工程持續　新巴獲批向城巴租單層巴士應急
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山頂道近甘道月初因爆水管，導致山泥傾瀉和路陷。

山頂一段山頂道上周五(5日)有水管爆裂，其後引致山泥傾瀉。當局日前預告，維修工程需時約兩星期，即直至下周五(19日)才完成；有關路段連日實施單線雙程行車措施，令一帶道路連日變得擠塞。由於道路現不宜重型車輛行走，一直服務山頂的專營巴士服務，除要改派單層巴士外，新巴亦獲政府批准向城巴租用單層巴士，以應付龐大的客量。

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山頂道的工程仍要進行至下星期。

緊急維修工程涉臨時斜坡鞏固

水務署表示，山頂道因水管爆裂導致山泥傾瀉和路陷，介乎白加道與馬己仙峽道之間的一段，仍然要實施單線雙程行車措施，為確保安全，重型車輛不能行駛有關路段。警方周日(7日)宣布，有關單線雙程措施需維持至本月19日。水務署回覆本報查詢時表示，有關路段的緊急維修工程，涉及臨時斜坡鞏固工程，惟受現場環境空間所限，因此需要較多時間進行有關工程，並期望盡快完成並恢復雙線行車。

由於重型車輛被禁止行走有關路段，運輸署指雙層巴士暫不能駛經受影響路段，為此已安排特別巴士服務，包括縮短以雙層巴士運作的新巴15線，改為只往返中環及灣仔峽道，介乎灣仔峽道及山頂總站之間的服務需要暫停。受影響路段的服務，則改由往返中環及山頂的新巴X15線提供。

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新巴獲政府批准向城巴租用單層巴士，維持有限度服務。

X15線全線單層巴士行駛

在臨時安排下，新巴X15線將改以全線單層巴士運作，並會派出來自城巴的「借將」。運輸署向本報確認，X15線會改以全線單層巴士運作，當中包括由城巴調派的單層巴士，以維持往返山頂的巴士服務。同時，路線會加停山頂道介乎太古大廈及加列山道沿途的巴士站。新巴母公司匯達交通亦向本報確認，早前新巴已獲政府批准，向城巴租用單層巴士，以應付龐大的客量，減低對市民及旅客的影響。

運輸署指，受影響的山頂乘客可改乘1號港島專綫小巴，又表示會繼續密切監察有關專營巴士及專綫小巴的服務，並會適時發放交通消息，通知公眾最新安排。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/山頂道山泥傾瀉維修工程持續　新巴獲批向城巴租單層巴士應急-292555
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