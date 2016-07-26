岸田內閣一個月被迫換人 外相茂木敏充或轉任自民黨幹事長

日本首相岸田文雄的內閣在上月4日才公布就職，不過可能短短一個月就要作出人事更替。因為自民黨幹事長甘利明在眾議會選舉的小區失利，雖然仍循比例代表選舉獲得續任眾議員，但退任幹事長的可能性甚高，有傳岸田將委任民望較高的外相茂木敏充出任新幹事長，並由岸田的得力助手林芳正接替外相職務。

甘利明在上周日(10月31日)選舉落敗後，已表示有意退任黨幹事長的職務，岸田文雄當時表示要再作定奪，但據報自民黨已確定會由茂木敏充接任，並將於本月4日的總務會議上確定。而岸田已預備在本月10日召開特別眾議院會議，並會再推舉自己的內閣名單，預料到時會由林芳正接替茂木擔任外相。

林芳正傳任新外相

據報岸田與茂木敏充會面時表示：「在眾議院選舉獲得多數國民的支持，需要對他們作出回應。」據報岸田選擇茂木敏充擔任幹事長，除了希望做好疫情和經濟政策的應對，亦希望可協助自民黨內的改革，以應付明年的參議院選舉。

茂木之後接受記者訪問表示：「讓自民黨能夠得到國民的信任非常重要。這個責任很重，需要去堅定去履行職責。」至於有傳接任的林芳正，屬黨內岸田文雄的派閥岸田派要員，過去擔任過多個公職，並曾獲安倍晉三、福田康夫和麻生太郎3位首相任命進入內閣。林芳正亦是日中友好議員聯盟的會長，曾被美國指為日本與中國友好的7個團體之一。