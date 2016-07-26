岸田文雄下月訪美加強同盟關係 外相辭日中友好會長避嫌

日本首相岸田文雄周三(10日)再度當選為首相之後，計劃在下月初到美國進行訪問，並以加強日美同盟為目的。另外新任外相林芳正今日(11日)宣布，辭去日中友好議員連盟會長的職位，林表示這是為避免「不必要的誤會」。

岸田文雄的第2次內閣在時隔一個月後再展開，而岸田的外交也正式啟動。為此岸田計劃在下個月上旬，在臨時國會會議前出訪美國。岸田表示：「強化日本及美國的同盟，以實現印太地區的自由及開放。」

岸田內閣的唯一一個官員調動，就是委派岸田派的第二號人物林芳正出任外相，由於林芳正是日本日中友好議員連盟會長，被視為日本的親中派，故此相關任命受自民黨內的質疑。岸田為此增設人權輔助官，平衡雙方的問題，同時林芳正今日宣布，辭任日中友好議員連盟會長的職務。他表示：「為了在履行外相職務時，產生不必要的誤會，因此決定辭任。」

林芳正稱守護普世價值

林芳正早前接受電視訪問，已解釋過自己對中國的態度，以及指自己只是「知中」，而並非「媚中」。林今日表示：「日中關係越來越重要，應該堅持的事要繼續堅持，並尋求負責任的行動，仍有需要作出對話，在共通的議題上仍有合作的必要。」林表示，自己的外交主張是：「我將以守護普世的價值，守護日本的和平及穩定，同時為人類作出貢獻，以及領導國際社會，從這3項主張展開外交。」

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