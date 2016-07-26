岸田文雄對中國能否符合CPTPP高標準存疑

日本第100任首相、新任自民黨總裁岸田文雄在就任後首場記者會上針對中國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)一事表達看法，認為在考慮中國對國有企業及知識財產權的做法下，中國是否能符合CPTPP的高標準仍不明朗。

綜合日媒報道，岸田文雄昨於首相官邸的就任記者會上表示，在考慮中國對國有企業的做法以及處理知識財產權問題的狀況後，「中國是否符合CPTPP的高標準？」他認為這依然很不清楚，他亦表示，會持續和中國對話，但也會和共享價值的盟國合作，該說的話就會說。

另外，曾與岸田文雄角逐自民黨總裁的高市早苗與自民黨的多位國會議員組成的聯盟，表示將會以協助台灣加入CPTPP。該議員聯盟邀請台灣駐日代表謝長廷到國會進行會議，謝長廷在會上提出希望能為台灣加入CPTPP提供協助。高市早苗表示：「作為價值觀相同的同伴，我們支持台灣加入。」高市早前在總裁選舉期間，曾與台灣的蔡英文進行網上對談，並表示會為台灣加入CPTPP提供支援。

中國及台灣先後申請加入CPTPP

日本為CPTPP輪值主席國，中國和台灣分別於9月16日、9月22日先後遞出加入CPTPP的申請，日本認為有必要觀察中國能否遵守CPTPP的高標準規則，對於中國的加入持慎重立場。台灣申請一事，則獲日本前首相安倍晉三以及日本外相茂木敏充等政要支持。

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