岸田文雄月中將推疫後大型經濟政策 稱未來施政跟隨民意

日本眾議院選舉結束後，首相岸田文雄在自民黨本部見記者，回應有關選舉及未來施政問題。岸田在記者會上透露，將會在本月中推出大型的經濟政策，同時岸田表示將汲取新冠疫情的教訓，建立領導處理傳染病感染危機的組織。

自民黨在眾議院選舉中，繼續保住絕對優勢的執政權。岸田文雄透露將會在11月中推出大型經濟政策，以應對疫情過後的社會狀況。而岸田亦表示，將會汲取新冠疫情的教訓，將會成立應對傳染病感染危機的領導組織。對於自民黨的選舉結果，岸田表示其內閣將會未來的政策將會以民意作為方向，他表示會維持政府的穩定以及果斷地執行政策。

對於修改憲法方面，岸田表示修憲是自己的目標，故此會向跨越執政及在野黨的方向溝通。由於同樣支持修改憲法的在野黨日本維新會獲勝，自民黨或與維新會在相關議題上取得合作。

維新會冀成為第一在野黨

另外，在今次選舉獲得大勝的日本維新會，今日在大阪府的政府大樓舉行記者會，維新會的大阪府知事吉村洋文表示，將會以國會的第一在野黨作為目標，並會將該政團由現時以大阪為中心，擴展至全國。維新會今屆在大阪府19個選區內贏得15個議席，一躍成為國會的第3大黨。吉村指他們能獲得成績，是因為他們在大阪府內取得政績有關。

至於議席同樣出現倒退的第一在野黨立憲民主黨，黨幹事長福山哲郎及黨代表枝野幸男皆表示將考慮辭去幹事長及黨代表的職務，將於明日舉行的黨員大會中商議。

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