岸田文雄與拜登通話 再確認《日美安保》適用於釣魚台(更新)

昨日(4日)獲選為新日本首相的岸田文雄今日履新，並與美國總統科登進行約20分鐘的通話。岸田表示，與拜登的通話談到日美同盟的強化，以及實現印太地區的自由開放。

岸日在接任首相的首個工作日，與拜登進行了通話，岸田表示：「與拜登總統通話時，再次確認了強化日美同盟的關係，以及實現印度太平洋地區的自由及開放。」岸田又提到，在與拜登通話時，亦有談到《日美安全保障條約》的第5條，有關美國對日本的防衞義務，岸田表示對方確認在日本稱為尖閣諸島的釣魚台問題上適用。

另外，岸田表示與美方有談論過會緊密合作應對中國及北韓的地區問題。另外亦有談到新冠疫情、應對氣候變化及消除核武的合作。雙方亦同意盡快安排直接見面。

岸田歡迎設立Aukus同盟

岸田之後與澳洲總理莫理森通話。岸田表示對美國、英國及澳洲組成的Aukus同盟表示歡迎，同時與莫理森皆認同，反對任何人試圖改變東海及南海的現狀，以及以經濟威壓。二人亦同意兩國組成特殊的戰略合作。