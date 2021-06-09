峰迴路轉｜南非婦稱誕10胞胎 驚爆從未懷孕更被送進精神科病房

南非37歲女子西索爾(Gosiame Sithole)報稱本月7日在醫院剖腹誕下10胞胎，男友措特齊(Tebogo Tsotetsi)當日開心報喜，稱「是7男3女」。但西索爾與孩子一直未有露面，官方亦稱沒相關分娩紀錄，事件添上謎團，及至上周更峰迴路轉，措特齊改口稱不相信10胞胎存在，家人報稱西索爾失蹤，警方上周四在親戚家裡帶走西索爾，將她送院。更「爆」的是，約翰內斯堡的醫生團隊，經檢查後發現西索爾並沒懷孕，已將她送進精神科病房接受精神病評估。

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南非Eyewitness News引述消息報道，醫療評估顯示，西索爾沒有懷孕，身上也沒有近日接受過剖腹生產的疤痕。代表律師稱，西索爾否認有精神問題，她是被強行送院，將要求法庭頒令讓她出院。關鍵疑團在於，西索爾究竟有否懷孕，她生產前曾挺著巨肚，與男友一起接受比勒陀利亞媒體訪問，大談懷多胞胎的經歷。

各執一詞 邊句真邊句假？

自從報稱誕下10胞胎後，西索爾一直沒透露自己和孩子身在何處，措特齊和一名親戚在西索爾生產後一兩天言之鑿鑿，稱10個孩子發育不良，很細小虛弱，正於育嬰箱「為生存而掙扎」。該名親戚指，5名孩子是自然分娩，另5名是剖腹生產。但至上周二，措特齊卻自爆西索爾報稱分娩後，一直沒跟他見面，一切都是她片面之詞，家人更稱不相信西索爾誕下10胞胎。

西索爾隨即拍片反擊，指摘措特齊想借10胞胎成為「百萬富翁」，只關心從公眾取得捐款，又批評他質疑10胞胎的存在，「傷透她的心」。報道指，措特齊早前曾接收5萬英鎊(約53.9萬港元)捐款，並稱「適當時候會讓孩子跟公眾見面」，但近日又改口呼籲公眾不要捐款。

沒入院紀錄

除了雙方各執一詞，西索爾報稱在比勒陀利亞Mediclinic Medforum醫院生產，院方否認接收過她，而措特齊稱她轉院留醫的Steve Biko Academic醫院，當局亦沒有她入院及治療紀錄。