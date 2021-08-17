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巡工廈消遣場所 遭票控青年激增 警方與青協及早介入支援輔導96 人
8 小時前
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工廈工廈吧派對房間
巡工廈消遣場所 遭票控青年激增 警方與青協及早介入支援輔導96 人
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不少年輕人喜愛到工廈區的酒吧和派對房間消遣娛樂，但卻暗藏危機。葵青警區於今年首7個月，8次打擊無牌酒吧和違反限聚集令的派對房間的行動， 192人因違反限聚令遭票控，24歲以下的佔61%(117人)，已遠超去年全年人數89人。葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧(圖右二)偵緝督察表示，情況值得關注，除擔心傳播新冠病毒，不法分子亦透過這些平台招攬年輕人做非法勾當，例如以每次報酬500元，找青年人運毒、淋紅油和收數等。
 

為了防患未然，葵青警區今年4月連同香港青年協會展開「葵盾」計劃，警方若在巡查工廈時發現有24歲以下高危青年，將通知社工介入；至今青協共提供了2次實地支援和2次傳真轉介協助為青少年作危機評估，警方轉介的101名高危青年中，96人願接受支援，成功率近九成，當中43%為18至19歲的青少年。青協指，不少青年坦言受朋友影響才去工廈酒吧消遣，並沒留意場地是否合法和潛在危險，事後才驚覺暗藏危機。警方指，透過青協事後提供的守法教育工作和輔導，相信可幫助青少年生活重回正軌，亦使他們及早意識和離開高危場所，令結識罪犯的機會大大減少。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/巡工廈消遣場所-遭票控青年激增-警方與青協及早介入支援輔導96-人-280969
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