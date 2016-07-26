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工展會購物節下周亞博舉行 場內優惠低至一折 打一針免費入場
10 小時前
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工展會購物節廠商會疫苗新冠肺炎疫情優惠抽獎
工展會購物節下周亞博舉行 場內優惠低至一折 打一針免費入場
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(鍾式明攝)

舉辦了超過半世紀的工展會一直於冬季期間舉行，上世紀七十年代一度停辦，回歸後由98年開始復辦並每年舉行，但去年展期正值第四波疫情，被逼取消，改為「線上工展會登場」，事隔半年，主辦的廠商會決定作新嘗試，在盛夏首度舉行「姊妹展」—工展會購物節，由下周五(8月6日)至8月8日，一連三日於大嶼山的亞洲國際博覽館舉行，亦是相隔近30年再度在室內舉行工展會。廠商會會長史立德(圖)指，得悉有市民對實體工展會取消感失落，隨著近期疫情緩和，因此「小小哋3日展覽」試反應。


2021工展會購物節展會詳情

日期    8月6日至8日

開放時間    6日及7日：10:30am~07:30pm / 8日：10:30am~06:30pm

「閃購直播」    6日及7日6:00pm
 

1蚊貨成絕響
不過，目標搶購「1蚊貨」的市民或感失望，工展會購物節為免市民爭相搶購及過於擠擁，「1蚊貨」將會絕跡，廠商會更預告年尾重臨的實體工展會，預計也不會再有「1蚊貨」。雖然再無「1蚊貨」，場內仍有大量優惠，例如每日限量20套「時令養生湯包福袋」，100元即可擁原價248元的8包不同款色養生湯包，每日首20名顧客更獲贈1套7包養生花茶和杯等禮品。展會期間有兩場「閃購直播」，當中介紹優惠產品供市民網上搶購，昨率先披露的包括中秋福袋，內含13種風味罐頭鮑魚、金華火腿等，原價逾1,708元，優惠價888元，限購30套，場內亦有低至一折產品。此外，入場即免費獲贈抽獎券，大獎包括廚具、機票和酒店自助餐等。

首次室內舉行，更將活動地點安排在亞博，廠商會副會長施榮恆解釋，自屯門至赤鱲角隧道開通，大嶼山、東涌等成消遣勝地，認為是好機會推廣工展會予「大西北」居民。在現行防疫限制下，展覽場館容量限一半，史立德冀整個展期人流仍達3萬至5萬人次，而在消費券加持下，市民又「餓咗好耐」，或有報復式消費，期望做到數千萬元生意額。


港鐵龍運配合交通安排
亞博位於大嶼山，乘機場快線抵機場站後，下一站才是博覽館站，廠商會與港鐵洽商展會期間推出即日來回優惠車票，如來回港島只需40元，亦與巴士公司安排，龍運在部分巴士線額外加設博覽館站，另提供7條免費接駁巴士路線等，往來東涌、元朗等地。

門票收費10元，但為鼓勵接種疫苗，已打一劑疫苗市民可免費進場。攤位約有250個，較2019年「真．工展會」約700個少；5個展區包括休閒食品區、健康養生區、生活家品區、服飾美容區，及新增的寵物保健區。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/工展會購物節下周亞博舉行-場內優惠低至一折-打一針免費入場-277937
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