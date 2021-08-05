工展會購物節｜市民計劃盡用首輪消費券

原定去年12月12日至今年1月4日舉行的工展會購物節，今日起一連3日在亞博館舉行，在早上10時半開幕前，已有數十名市民排隊。排頭位的市民早上7時許到場，表示自己仍未接種疫苗，希望在早上人流較少的時段購物，打算用電子消費券購物，預計目標「純水器」要數千元，可以全數使用首輪2,000元電子消費券。

工展會購物節首次在亞博館舉行，現場設有5個展區，共有250個攤位，包括休閒食品、健康養生、生活家品、服飾美容及新增的寵物保健區。部分商戶的折扣優惠低至1折。大會提供7條免費接駁巴士線，來往元朗、天水圍、東涌、屯門以及會場。

開幕不足2小時已買滿一車

工展會購物節門票10元，大會讓已接種疫苗的市民免費入場，有已打針的市民8時許到場，表示若購物就會使用消費券。有市民在開幕不足兩小時已買滿一輛購物車貨物，並表示明日可能再進場。

商戶：約有六至七成顧客使用消費券

有商戶的鮑魚汁套裝由原價180多元減至89元，形容是「劈價」，指生意比想像中好約五成，又指明日或加價。商戶續指，早前申請電子支付裝置不成功，所以攤位未能使用電子消費券。亦有可使用消費券的商戶說，約有六至七成顧客使用消費券，但擔心若人流增多，網絡會影響而「斷網」。

邱騰華：相信市民都荷包滿滿、蠢蠢欲動

商務及經濟發展局邱騰華在開幕禮致辭時，指工展會購物節當時得令，處於疫情較為安心及消費券剛推出的好時機，相信市民都「荷包滿滿、蠢蠢欲動」，他又指已向會展及展覽業投放超過10億元。

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