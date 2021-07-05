工展會｜下月6日亞博館開幕 設入場人數限制

由香港中華廠商聯合會舉辦的「2021工展會購物節」將於下月6至8日在赤鱲角亞洲國際博覽館舉行，入場人數上限為場地容納人數的一半，每小時限2,700人入場。成人入場費為10元，已接種一劑新冠疫苗人士可免費入場。

7條免費接駁巴士來往市區及會場

展會期間，市民可用40元購買港鐵即日來回車票，來往市區及亞博館。大會亦提供7條免費接駁巴士來往市區及會場。在防疫措施方面，所有大會、參展商及承建商員工的新冠病毒檢測結果要呈陰性，或要完成接種兩劑新冠疫苗。

5個展區共250個攤位

今次活動設5個展區，共250個攤位，分別是「悠閒食品區」、「健康養生區」、「服飾美容區」、「生活用品區」及「寵物保健區」。工展會購物節在首期消費券發放後的周末舉行，所有參展商都已安裝電子支付工具，方便市民購物。展會期間將舉行兩場「閃購直播」，提供優惠套裝及產品供市民網上搶購，大會亦將透過不同方式向市民送出過百萬禮品。

消費券發放 料市民將「報復式消費」

廠商會會長史立德致辭表示，去年受疫情考驗，無奈要取消實體工展會，隨著疫情緩和，正籌備下半年的工展會相關大型活動，今次是首次在夏天舉行工展會購物節，又表示暑期一向是消費旺季，市民未能外遊，加上政府消費券下周發放，相信市民將會「報復式消費」。他預計3日有3至5萬人流，最少有幾千萬銷售額。

將工展會推廣至新界西北市民好機會

廠商會副會主施榮恆致辭時提到，工展會一向在港島舉行，自從屯門至赤鱲角連接路開通後，大嶼山、昂平成為熱門旅遊地點，認為是一個好機會將工展會推廣至新界西北的市民，開拓新市場。