工會興衰｜職工盟正式通過解散 黃迺元：工人反抗力量不會消失

成立31年的職工盟早前通過啟動解散程序，昨日召開特別會員大會表決，出席的屬會代表以大比數通過解散議案。主席黃迺元(圓圖)會後指，屬會代表非常明白職工盟的處境，形容解散決定非常沉重和掙扎；又稱職工盟的結束是獨立工運的重大挫折，但深信工人反抗力量不會消失。有屬會代表擔心失去職工盟支持，日後向政府爭取權益時猶如「無牙老虎」。

保安局回應指，一個組織及其成員犯下的罪行，其刑責不會因解散組織或成員的辭職而被抹走，警方會繼續全力追究任何涉嫌違反《國安法》及其他香港法例的組織及人士。

職工盟特別會員大會於昨晚約6時結束，共有48個屬會代表出席，出席會員則共有67票，會上以57票贊成、8票反對、2票棄權，大比數通過解散。大會委任主席黃迺元、副主席鄧建華和司庫鍾松輝處理餘下工作，直至完成解散程序，所有員工會在2個月內相繼遣散，並會獲得優於法例的補償條件。職工盟表示，粗略估計現剩餘約2,000萬元的資產，主要用作支付員工薪金、遣散費、特惠補償、補貼基層工會的租金及人手開支等，餘款將攤分予屬會。



預期未來工運路崎嶇難行

黃迺元表示，香港並非只有職工盟一個工會聯盟，但只有職工盟積極介入工業行動和關注社會公義，「過去工作我哋只遺憾做得唔夠好，但從來無後悔」。他又形容，職工盟的解散是本港獨立工運的重大挫折，預期未來工運路會是崎嶇難行，但他深信工人的反抗力量不會因此消失，認為「有壓迫就有抗爭」。他期望工運同路人和港人不要懷憂喪志，目前正是考驗靭力及智慧的時候。

屬會憂日後爭取權益如「無牙老虎」

會員大會昨午2時在石籬職工盟培訓中心舉行，多名會員及屬會代表早前到場時拉橫額打氣支持，城巴職工會理事長許漢傑表示，工會會繼續運作，但他認為，本港主要工會只剩下單一聲音，對社會並非好事。政府僱員團結工會理事長陳耀國則擔心失去職工盟支持，日後向政府爭取權益時猶如「無牙老虎」。

在六四事件後，於1990年成立的職工盟，多年來一直為勞工權益發聲，包括爭取最低工資、帶領碼頭工人罷工，直至前年推動罷工反修例，跟政府關係急轉直下，近日更受報章狙擊，批評涉及危害國家安全，最終要畫上句號。職工盟原本有96個屬會，會員人數逾14萬人；隨教協等逾10個屬會相繼退出，職工盟截至昨日仍有75個屬會。

職工盟現時已停收月捐，勞法諮詢熱線亦會停止，不會再接受新個案。而職工盟舉辦的培訓課程亦已停止收生，涉及超過200課程，約1,000名學員受影響，職工盟目標在10月底或以前完成所有課程。



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