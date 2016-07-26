工業意外釀3死72重傷 杜拜世博3外勞染疫亡

押後一年舉行的阿聯酋杜拜2020年世界博覽會(Expo 2020 Dubai)，於上周五揭幕，主辦單位翌日公布涉及建造會場的死亡人數，初時指自2015年起有5人死亡，其後改稱3人，另有72人重傷，令外界質疑真實的死亡人數。至昨日，世博代表稱，除了上周六公布有3人死於工業意外，首度證實另有3人死於新冠肺炎，並未有透露工地的感染個案數字，指記者可向杜拜當局查詢。

波斯灣巨型項目如這次世博和卡塔爾2022年世界盃，受到國際關注，人權組織批評低薪的外勞所受待遇惡劣，而宿舍過於擠逼是阿聯酋確診急升和引發其他波斯灣國家爆疫的主要原因之一。20萬名工人參與今屆世博會場工程，他們主要來自非洲、亞洲和中東，歐洲議會上月曾呼籲各國杯葛杜拜世博，指阿聯酋不人道對待外國勞工，在新冠肺炎疫情期間情況更惡劣。杜拜世博為期6個月，阿聯酋期望能吸引2,500萬人到訪，刺激當地旅遊業。進入會場的18歲或以上人士須出示已接種疫苗的證明或新冠病毒陰性檢測，會場也設有病毒檢測站。

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