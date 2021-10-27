工業污染｜印度聖河遭毒泡沫污染 教徒冇得揀照常沐浴祈禱(有片)

印度首都新德里的「聖河」——亞穆納河(Yamuna River)，部分河段從上周起出現白色有毒化學泡沫，適逢印度教膜拜太陽神的傳統節日「日神節」(Chhath Puja)，本周初開始，很多教徒不顧污染，仍投身河裡沐浴、祈禱。

亞穆納河是恆河的支流，流經新德里和數個邦，被印度教徒視為神聖。CNN報道，河上漂浮的白色泡沫是工業廢料和污水排放的混合物，專家指其含有高濃度氨(ammonia)和磷酸鹽(phosphates)，可能對呼吸系統和皮膚有害。

數十年污染 已成「死河」

印度教徒Gunjan Devi周二接受路透社訪問稱：「河水是極度骯髒，但我們別無選擇，是傳統儀式，要在河裡沐浴。」當局已派出15艘船到河上清理泡沫。當地有環保人士指，多年來，亞穆納河在新德里的一段已是「死河」，河裡沒有魚，也沒水禽棲息。

報道指，亞穆納河是新德里周邊一帶污染最嚴重的地區，河流約七成六污染物來自新德里。環保人士指，數十年來，該處化學污染嚴重，影響下游數個城市居民的生活，數千村民每日用河水灌溉，飲用河水，又在河裡沐浴。