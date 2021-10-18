五層高巨型南瓜灣仔豎起 萬聖造型兔子遍海濱搞乜鬼？

萬聖節倒數10日，灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」以及「中環海濱長廊」再有新搞作，從灣仔北巴士總站旁豎起近5層樓高的巨型吹氣南瓜起，沿海濱走至添馬公園海旁，將發現至少13個應節擺設，當中包括互動裝置、配有燈光的打卡位、搞怪的「小鬼」等。

休憩空間懸「哇鬼」

從灣仔數起，最觸目為約3層高的巨型吹氣鬼臉南瓜，之後向會展方向走，可在簡約清水混凝土和木系構築物的休憩空間發現兩個搞怪小鬼「飄」在半空。同時旁邊的玻璃圍欄也貼上不同「小鬼」貼紙。繼續沿路向中環方向走，近會展位置則可看到彑動裝置「哈囉喂見」，此裝置為一個較小的南瓜，旁便有雲朵座椅，據展示牌介紹，當用家坐在浮雲座椅上，會觸發感應器令中間的南瓜更光亮。

沿途多個不同打卡位

經過會展及中環海濱釣魚區後，則有萬聖節造型的兔子裝飾，部分有燈飾裝橫，其中一個似是涼亭的打卡位，以「惡魔南瓜」造型設計，更有音樂襯托，可供遊人與坐椅上的萬聖節兔子一同合照打卡。

未開幕即搶「fo」

原來這段於「灣仔Harbour Chill海濱休閒站」整個應節主題擺設，由「三唇製造」、「港鬼故」及「BOOKYAY」聯合主辦，以萬聖節代表南瓜臉作主題，明日起舉行至萬聖節，費用全免；有興趣市民更可參與「南瓜大搜查小遊戲」。活動未「起錨」，觸目的巨型南瓜及可愛兔子已吸引不少市民打卡。