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已制定前海新發展規劃方案 深圳市長：更多措施便利港澳居民
6 小時前
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深圳前海合作區香港灣區通
已制定前海新發展規劃方案 深圳市長：更多措施便利港澳居民

深圳市長覃偉中(圖)昨表示，為貫徹落實《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，深圳已成立推進前海合作區改革開放工作領導小組，迅速制定出台深圳市貫徹實施方案，努力打造服務香港融入國家發展大局的「橋頭堡」。他又透露，前海合作區新一輪總體發展規劃建議方案已經形成，正按程序報送上級部門審議。
 

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他指出，深圳將加快推進深港國際服務城、專業服務業集聚區等重大載體建設，加強與香港在現代金融、數字時尚、會展經濟、海洋經濟、專業服務等領域合作，例如支持香港高校、科研機構、企業在前海設新型研發機構和重點實驗室；創建信用經濟試驗區，攜手香港建設國際法律服務中心和國際商事爭議解決中心等。與此同時，深圳會出台新舉措便利港澳居民在前海工作生活，包括深入實施「灣區通」工程，對接港澳教育、醫療、社會保障等公共服務體系，如支持港澳和國際高水平醫院在前海設立機構，以及建設特色民辦雙語學校、港人子弟學校等，亦會加快港澳青年創新創業基地、港澳青年之家等建設，為港澳青年拓展更多就業渠道和發展空間。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/已制定前海新發展規劃方案-深圳市長：更多措施便利港澳居民-284632
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