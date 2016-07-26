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已向中央倡專家對接 「與病毒共存」林鄭落閘
1 小時前
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新型肺炎與病毒共存輸入個案變種病毒通關安心出行旅遊業新冠肺炎
已向中央倡專家對接 「與病毒共存」林鄭落閘
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昨有港人經全面恢復的「回港易」計劃，經深圳灣管制站回港。(莊振邦攝)

本港昨連續第22日無本地個案，但受制於其他國家或地區、本港的防疫措施，港人仍未能如以往般自由出入境。對於部分國家改用「與病毒共存」策略，特首林鄭月娥昨明言本港現絕不會跟隨，否則會令通關更無望。多名立法會議員昨亦問到何時能與內地通關，她透露已向中央提議需要有專家對接商討，以期能盡快逐步有序通關。
 

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林鄭月娥昨明言現不會「與病毒共存」。(蘇文傑攝)

衛生防護中心昨錄得兩宗確診，均為打齊兩針、帶L452R變異病毒株的輸入個案，初步確診少於5宗。林鄭月娥昨早到立法會出席短問短答環節，保險界陳健波關注港府有否研究仿效外國的「與病毒共存」策略，令本港恢復國際通關、不會落後於人。林鄭月娥斷言現時絕不會採用，形容「一個時常拿來與我們比較的國家」已因而出現讓人擔心的現象，若跟隨將令通關更加沒有希望，又指各地政府的防疫政策要視乎自身和外圍情況。

民建聯李慧琼指已「本地零確診」多日，質疑與內地通關還欠了甚麼。林鄭月娥稱外圍疫情仍嚴峻，本港有必要嚴格執行「外防輸入」，又透露與內地相討通關事宜時「要有一個專業的對接」，故已向中央作出相關提議，期望可盡快、逐步和有序地通關。工聯會麥美娟提出為現有「安心出行」程式加入追蹤功能，冀藉此與內地「健康碼」看齊及創造有利通關條件。林鄭月娥回應時，表示若內地提出一些有利通關的先決條件，港府在考慮實際情況後，將必定全力滿足該情況。


公海郵下月有第二艘郵輪
郵輪「公海遊」復辦逾月，商務及經濟局長邱騰華昨回應民建聯周浩鼎質詢時，指截至前日已開出17個班次，服務逾2萬名乘客，下月將有第二艘郵輪加入。旅遊業界在疫情下備受重創，他指當局已推出不少政策支援業界，例如開設臨時職位、提供有薪培訓計劃等。此外，當局亦會趁現時旅客數量較少，改善旅遊景點質素，例如重新定位海洋公園、繼續舉辦美酒佳餚巡禮等，令本港保持旅遊競爭力。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/已向中央倡專家對接-「與病毒共存」林鄭落閘-283999
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