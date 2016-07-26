已向中央倡專家對接 「與病毒共存」林鄭落閘

本港昨連續第22日無本地個案，但受制於其他國家或地區、本港的防疫措施，港人仍未能如以往般自由出入境。對於部分國家改用「與病毒共存」策略，特首林鄭月娥昨明言本港現絕不會跟隨，否則會令通關更無望。多名立法會議員昨亦問到何時能與內地通關，她透露已向中央提議需要有專家對接商討，以期能盡快逐步有序通關。



衛生防護中心昨錄得兩宗確診，均為打齊兩針、帶L452R變異病毒株的輸入個案，初步確診少於5宗。林鄭月娥昨早到立法會出席短問短答環節，保險界陳健波關注港府有否研究仿效外國的「與病毒共存」策略，令本港恢復國際通關、不會落後於人。林鄭月娥斷言現時絕不會採用，形容「一個時常拿來與我們比較的國家」已因而出現讓人擔心的現象，若跟隨將令通關更加沒有希望，又指各地政府的防疫政策要視乎自身和外圍情況。

民建聯李慧琼指已「本地零確診」多日，質疑與內地通關還欠了甚麼。林鄭月娥稱外圍疫情仍嚴峻，本港有必要嚴格執行「外防輸入」，又透露與內地相討通關事宜時「要有一個專業的對接」，故已向中央作出相關提議，期望可盡快、逐步和有序地通關。工聯會麥美娟提出為現有「安心出行」程式加入追蹤功能，冀藉此與內地「健康碼」看齊及創造有利通關條件。林鄭月娥回應時，表示若內地提出一些有利通關的先決條件，港府在考慮實際情況後，將必定全力滿足該情況。



公海郵下月有第二艘郵輪

郵輪「公海遊」復辦逾月，商務及經濟局長邱騰華昨回應民建聯周浩鼎質詢時，指截至前日已開出17個班次，服務逾2萬名乘客，下月將有第二艘郵輪加入。旅遊業界在疫情下備受重創，他指當局已推出不少政策支援業界，例如開設臨時職位、提供有薪培訓計劃等。此外，當局亦會趁現時旅客數量較少，改善旅遊景點質素，例如重新定位海洋公園、繼續舉辦美酒佳餚巡禮等，令本港保持旅遊競爭力。