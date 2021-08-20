巴基斯坦自殺式炸彈襲擊 2死3傷包括中國公民

巴基斯坦發生自殺式炸彈襲擊，造成2名兒童死亡、3人受傷，其中1名傷者是中國公民。分離主義組織「俾路支解放軍」承認發動襲擊。

事發於當地西南部俾路支省的港口城市瓜達爾，警方指有三輛載有中國工程人員的汽車，昨晚(21日)約7時在保安部隊護送下，保安部隊途中準備截查1名可疑男子，惟該名男子突然引爆身上炸彈，導致路旁兩名玩耍的巴基斯坦兒童當場炸死，另外3人受傷。

案發中巴經濟走廊重點區域

涉事區域為中巴經濟走廊的重點地區，中方協助巴基斯坦修路、發展農業及建發電廠等，近年亦積極參與發展瓜達爾深水港。中國駐巴基斯坦大使館證實，1名中國公民受輕傷。中國駐巴使館隨後發表聲明，強烈譴責恐怖主義行徑，向傷者致以誠摯慰問，並對無辜遇難者表示深切哀悼。

7月襲擊13人亡

今次已是兩個月內第二次針對中國人的自殺式炸彈襲擊。上月中，一輛接載中國工程人員的巴士，在巴基斯坦西部開普省行駛期間，突然發生爆炸跌落山谷，造成13人死亡，包括9名中國公民。當時巴基斯坦稱，事件由巴基斯坦塔利班在阿富汗策劃。

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