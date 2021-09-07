巴西民眾響應總統召喚上街 遊行期間與警起衝突

巴西獨立紀念日，多地分別有支持及反對總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的民眾遊行集會。

面臨民意支持度新低的博索納羅於紀念日之前，宣稱大量群眾將動員支持他，然而反對者也期望用大規模反制示威挫其銳氣。

當局於利亞和聖保羅等大城市，都作出高度安全措施以避免衝突。提早抵達巴西利亞的博索納羅支持者，周一晚破壞了警察的封鎖障礙物。警方表示，上百名示威者突破圍堵屏障。

在里約熱內盧的科帕卡瓦納沙灘附近，大批博爾索納羅的支持者揮動國旗、穿著黃綠雙色衣服集會。在聖保羅亦有逾10萬名支持者，響應博爾索納羅號召上街。

在首都巴西利亞，警員噴胡椒噴霧驅散阻止博索納羅的支持者繼續前進，在防線前的人則點燃爆竹回應，他們要求警方撤走路障，讓貨車駛向國會參加集會。

當地傳媒報道，經過一輪混亂後，有人嘗試與警方談判，爭取警方開路但不成功，雙方再發生衝突。

另外，有不滿博爾索納羅的民眾同日亦舉行集會，抗議當局施政，包括抗疫不力等。

多項民調：博爾索納羅明年大選有可能慘敗

國際來自26國的逾150名知識分子與政治人物，包括西班牙前總理薩巴德洛與美國哲學家杭士基，周一共同簽屬公開信，譴責「巴西民主機構面臨逼在眉睫威脅」。

另外，博索納羅周一簽署一項改變網絡路規範的法令，以打擊社交媒體「任意刪除」帳號、個人檔案和內容的行為。在刪除帳號或內容之前，社交媒體必須提供「正當理由和動機」。

多項民調顯示博爾索納羅愈來愈有可能在明年的總統大選慘敗給左派前總統勞拉。

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