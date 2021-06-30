巴黎凱旋門點解被布包住？ 原來係……

到訪法國巴黎的遊客周日有意外驚喜，只見凱旋門竟然被巨型布幕完全覆蓋！原來這項名為「凱旋門，包裹」(L'Arc de Triomphe, Wrapped)的展覽，是完成已故保加利亞藝術家Christo的遺願，並向他及其同為藝術家的妻子Jeanne-Claude致敬，展期由本月18日至下月3日。

整座凱旋門由合共2.5萬平方米的銀藍色可循環再造塑料布覆蓋，活動由Christo的姪兒Vladimir Yavatchev發起，花費約1,654萬美元(約1.29億港元)。Yavatchev說，「最大的挑戰是Christo不在，我懷念他的熱忱、他的批評、他的精力，他的一切一切」。

以包裹藝術聞名

Christo去年離世，終年84歲，妻子Jeanne-Claude則早於2009年逝世，兩人是藝術創作上的最佳拍檔、合作無間，以布料包裹巨型建築聞名，其中用布覆蓋澳洲海岸線、德國柏林國會大樓和巴黎塞納河上的新橋(Pont Neuf bridge)，以及在美國科羅拉多州峽谷垂下巨型布幕，都是他們的代表作。

Christo曾在美國紐約和巴黎定居，1958年移居巴黎後在香榭麗舍大道租住一處小房間，從那時起，就夢想有朝一日能把整座凱旋門覆蓋。Christo年輕時旅居巴黎期間，曾用布和繩包裹一些廢棄箱子和桶子做實驗，模擬包裹巨型裝置的做法。包裹凱旋門，是姪兒Yavatchev完成他的遺願。