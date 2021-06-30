Am730
Am730
Am730
Am730
News
巴黎凱旋門點解被布包住？ 原來係……
13 小時前
#Hashtags
巴黎凱旋門凱旋門藝術創作Christo Vladimirov JavacheffArtist Christo
巴黎凱旋門點解被布包住？ 原來係……
news-images
巴黎凱旋門被布覆蓋，有不一樣的感覺。(美聯社)
 news-images
民眾驚訝凱旋門的新look。(美聯社)
 news-images
凱旋門有另一番格調。(美聯社)
 news-images
Christo 1995年用布包裹柏林國會大樓，吸引民眾視線。(資料圖片)
 news-images
Christo以包裹藝術聞名。(資料圖片)

到訪法國巴黎的遊客周日有意外驚喜，只見凱旋門竟然被巨型布幕完全覆蓋！原來這項名為「凱旋門，包裹」(L'Arc de Triomphe, Wrapped)的展覽，是完成已故保加利亞藝術家Christo的遺願，並向他及其同為藝術家的妻子Jeanne-Claude致敬，展期由本月18日至下月3日。

整座凱旋門由合共2.5萬平方米的銀藍色可循環再造塑料布覆蓋，活動由Christo的姪兒Vladimir Yavatchev發起，花費約1,654萬美元(約1.29億港元)。Yavatchev說，「最大的挑戰是Christo不在，我懷念他的熱忱、他的批評、他的精力，他的一切一切」。

以包裹藝術聞名

Christo去年離世，終年84歲，妻子Jeanne-Claude則早於2009年逝世，兩人是藝術創作上的最佳拍檔、合作無間，以布料包裹巨型建築聞名，其中用布覆蓋澳洲海岸線、德國柏林國會大樓和巴黎塞納河上的新橋(Pont Neuf bridge)，以及在美國科羅拉多州峽谷垂下巨型布幕，都是他們的代表作。

Christo曾在美國紐約和巴黎定居，1958年移居巴黎後在香榭麗舍大道租住一處小房間，從那時起，就夢想有朝一日能把整座凱旋門覆蓋。Christo年輕時旅居巴黎期間，曾用布和繩包裹一些廢棄箱子和桶子做實驗，模擬包裹巨型裝置的做法。包裹凱旋門，是姪兒Yavatchev完成他的遺願。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/巴黎凱旋門點解被布包住？-原來係……-284605
#Hashtags
巴黎凱旋門凱旋門藝術創作Christo Vladimirov JavacheffArtist Christo
Am730

新冠疫苗｜美研究︰少男打輝瑞疫苗後心肌炎住院 比率仲高過因染疫入院

元朗一糧食店冰鮮肉當新鮮肉賣 食環署︰或提控

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
新冠疫苗｜美研究︰少男打輝瑞疫苗後心肌炎住院 比率仲高過因染疫入院
Am730
Am730
元朗一糧食店冰鮮肉當新鮮肉賣 食環署︰或提控
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多