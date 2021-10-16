市區重建｜先導調查問業主意願 涉筲箕灣道250幢舊樓

新一份施政報告提到，當局會從多方面入手，加快市區更新。市建局昨宣布，將在西灣河和筲箕灣一帶約250幢舊樓，試行「市區更新需求先導調查」，期望把業主對重建或復修等意願，納入地區規劃一併考慮。有測量師認為，當區的重建潛力較高，而市建局提供助力亦有助合併重建、推動更新發展。



市建局行政總監韋志成昨發表網誌，指將於西灣河和筲箕灣一帶舊區，展開全港首個「市區更新需求先導調查」，針對整條筲箕灣道兩旁樓齡逾30年的約250幢樓宇，即涵蓋東至柴灣道、西至英皇道合共約24公頃土地。他解釋，挑選這個區域的原因有3個，包括範圍相比油旺、荃灣和深水埗等地區研究細，較易處理，其次是區內涵蓋不同類型樓宇，私人樓宇之間亦攙雜部分合作社樓宇，以及區內有不少老舊社區設施和未被善用的土地、閒置用地，如公廁、垃圾站和露天停車場等。

調查的問卷會分成兩部分，首部分會邀請業主填寫單位的基本資料，如屬自住、出租或空置，第二部分則是收集所屬樓宇的現況，包括是否已成立業主立案法團、已聘請物業管理公司及有否升降機、劏房和失修等問題。韋志成盼透過調查，了解業主對單位或樓宇未來納入舊區更新的意見，如是否希望重建或進行復修工程等。他預計問卷調查今年底完成，最快明年展開詳細數據分析工作，配合整個地區的可行性研究一併審視，並納入在規劃儲備內。

區內部分樓宇或暫無重建需要，韋志成稱市建局團隊將應用另一項「樓宇復修新策略」的建議，以持份者為本的推廣策略，加強業主對樓宇定期維修以至採取預防性維修的認知，減慢樓宇需重建的壓力。



測量師料項目有潛力

測量師學會前會長何鉅業接受傳媒訪問時，指當局針對的樓宇密度較低，亦只有6至7層高，相信重建及發展潛力較高。他提及，有關樓宇的高度限制其實是90米，若用盡空間及地積比，或可帶來不錯亦合理的發展回報。不過，他指有關樓宇地塊較細，近年出現收購困難，認為市建局若能提供助力，如推動數個街號樓宇合併重建，有助當區更新發展。



市區重建｜先導調查問業主意願 涉筲箕灣道250幢舊樓