市建局開展長沙灣兩發展計劃項目 料逾2100戶受影響

市建局今日(24日)公布，將於長沙灣開展兩個重建項目，包括「兼善里/福華街」及「昌華街/長沙灣道」發展項目，發展成住宅、商業、社區設施及公共空間用途，合共提供1,830個住宅單位，估計最快2028年相機落成，其中會興建一座新的政府綜合設施大樓。

「兼善里/福華街」項目地盤總面積約7,300平方米，涉及90個街號的樓宇，包括兼善里1至44號、福榮街535至573號(單數)、福華街544至588號(雙數)及青山道473至475A號(單數)，影響約2,100個家庭及約120間地舖。建成後總樓面面積約5.5萬平方米，可提供1,000個住宅單位。

「昌華街/長沙灣道」項目地盤總面積約1.9萬平方米，分開兩個地盤，包括長沙灣道以北地盤，覆蓋長沙灣體育館及毗鄰花園，可提供830個單位，並會興建一個地下停車場，提供約50個公眾車位；以及長沙灣道以南地盤，覆蓋長沙灣徑休息處連同部分深水埗運動場，將會興建一座政府綜合設施大樓。

「兼善里/福華街」項目將於今日開始為期兩個月的公布期，規劃期達9至12個月，至於「昌華街/長沙灣道」項目涉及修訂規劃大綱，市建局將在月底向城規會提交發展草圖，規劃期達18至24個月。