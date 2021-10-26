布林肯支持台灣參與聯合國 北京提出嚴正交涉

美國國務卿布林肯周二發聲明，支持台灣有意義地參與聯合國體系，促請其他聯合國成員加入支持，台灣的外交部對美國明顯且堅定的支持表示「誠摯感謝」。在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方表明嚴正立場，並提出嚴正交涉。

趙立堅：必對中美關係造成顛覆性風險

趙立堅強調，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，而台灣地區參與國際組織活動，必須按照一個中國原則處理。趙立堅敦促美方停止助台拓展所謂「國際空間」，勿繼續在「打台灣牌」的道路上「一條路走到黑」，警告這必然會為中美關係造成顛覆性的巨大風險，嚴重損害台海和平穩定，也必將嚴重損害美方自身利益。

國台辦：台灣無權參加聯合國

國台辦發言人馬曉光則重申，聯合國是主權國家組成的國際間政府組織，台灣是中國的一部分，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣無權參加聯合國。

駐美使館：美方絕不會得逞

中國駐美國大使館亦指出，涉台問題是嚴肅的政治問題，不是所謂的價值觀問題，美方以此為藉口，為台灣說項是偷換概念，混淆視聽。大使館又表示，「50年前，美國企圖在聯合國製造『一中一台』或『兩個中國』，但遭到慘敗。今天，美方公然在國際上為『台獨』勢力撐腰打氣，企圖挑戰國際法和包括一個中國原則在內的國際關係基本準則，這根本是徒勞的，也絕不會得逞」。

布林肯在聲明中表示，台灣支持透明度、尊重人權和法治，與聯合國價值一致，而美國與許多聯合國成員一樣，視台灣為重要夥伴和可靠朋友，台灣有意義地參與聯合國體系，並非政治議題，而是務實做法。