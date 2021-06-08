中美角力｜布林肯：會向台提供防衛設備 或恢復雙邊貿易談判

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)指，美國承諾繼續向台灣提供防衛設備，並可能恢復與台灣進行雙邊貿易協定框架的談判

布林肯透過視像會議出席眾議院外交事務委員會的撥款聽證會時，被問到華府在台灣事務上的「戰略模糊」立場時表示，美國基於《台灣關係法》，承諾會持續向台灣提供重要的防衛設備。

相關新聞：新冠肺炎｜美媒：美機密報告指病毒從武漢實驗室洩漏假設「貌似有理」

在防衛方面，布林肯表示，與台灣關係法一致，美國致力讓台灣有自衛的手段及工具，為此會向台灣出售及提供重要的裝備，繼續與台灣保持合作。他又表示，美國可能重啟與台灣的貿易暨投資架構協定談判。美國貿易代表辦公室指，美國認為持續加強與台灣的雙邊貿易關係是十分重要，但未有相關會談消息公布。

被問會否杯葛明年北京冬奧 布林肯：稍後會有公布

聽證會上，布林肯回應如何協助台灣控制疫情時透露，美國將會盡快向台灣運送疫苗，相信未來數天至數星期會有行動。

布林肯又被問到美國會否因應中國人權問題杯葛明年的北京冬季奧運會，他指美國正與盟友磋商共同應對方式，稍後會有公布。