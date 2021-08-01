希臘山火｜埃維亞島逾2000人撤離 有直升機執勤時墜毀

希臘山火失控，至今造成10人死亡、幾十人受傷入院，大量房屋被毀，第二大島埃維亞島火勢迅速蔓延，強風更將火焰吹向村莊，逾2,000人從島上撤離，不少人乘坐渡輪離開。

埃維亞兩條火線已經摧毀數千公頃土地，部分房屋及企業受到破壞，島上有超過2,000人，獲當局安排連夜乘坐小輪撤離。至少1,450名消防員參與撲救，當地官員呼籲更多水上飛機及直升機加入灌救。但民防部門說，火場能見度低，滅火直升機飛行非常危險。一架滅火直升機周日前往滅火時，在南旅遊勝地扎金索斯島緊急降落墜毀，幸機師安全。總理米佐塔基斯形容是惡夢的夏天，強調政府的首要任務是保護人命。

逾20國派員協助滅火

希臘正經歷30年來最嚴重的熱浪，氣溫飆升至攝氏45度，炎熱乾燥的天氣令山火沒有減退跡象。據歐洲當局數據，過去10日希臘有超過5萬6千公頃林木焚毀。超過20個歐洲和中東國家派出消防員及救火飛機到當地協助。據報在希臘其他地方，包括雅典北部郊區的山火已經撲滅。

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