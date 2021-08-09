希臘山火｜總理就滅火不力致歉 意大利氣溫或高至48度

希臘第二大島埃維亞島的山火焚燒持續一星期仍未撲滅，逾20個歐洲及中東國家派員協助撲救。總理米佐塔基斯發表電視講話就撲救山火不力致歉。

埃維亞島是全國近600處山火之中火勢最猛烈一個，數以萬計公頃林木被焚毀，當局連日來已疏散了逾2,600人，島上有人組成義工隊幫忙救火，地方政府促請中央政府派機投擲水彈控制火勢，但民防部門說，火場能見度低，滅火直升機飛行非常危險，增加救火困難。

總理米佐塔基斯發表電視講話就撲救山火不力致歉，形容希臘每個角落都在燃燒，是規模前所未見的天災。

歐盟委員會表示，在收到希臘、北馬其頓、阿爾巴尼亞、意大利以及土耳其等國的要求後，歐盟已協助調派14架飛機以及約1,300名消防員協助撲滅山火。同樣發生多處山火的土耳其亦會派4架戰機及直升機給予希臘支援。

意大利極端天氣最高溫或達48度

希臘及鄰近國家最近一星期遭遇30多年來最嚴重的熱浪，部分地區氣溫一度飆升至攝氏45度，意大利西西里島和撒丁島部分內陸地區，今個星期最高氣溫將達到45至46度，日間更可能飆升至接近48度。首都羅馬和大城市佛羅倫斯，最高氣溫則預計在36至38度。令意大利面臨越來越嚴峻的山火威脅。由今年6月中至到日前，意大利消防部門已針對山火展開了超過4.4萬次行動，比去年同期的2.6萬次大增。

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