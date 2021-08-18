馬家健冤案｜師爺大狀涉妨礙司法公正 陳強利被拒保釋押11月底訊

25歲青年馬家健因企圖販毒被判囚23年，服刑5年後上訴得直，無罪釋放。案件揭發馬家健懷疑被其「師爺」陳強利遊說認罪，陳強利連同處理青年認罪的辯方大律師張曉惠，被控串謀妨礙司法公正，今午於九龍城裁判法院提堂。

控方申請將案件押後至11月29日再訊，待檢閱當年案件的原審及上訴聆訊等資料，以及待警方進一步調查。裁判官嚴舜儀批准押後案件，並拒絕陳強利保釋申請，陳須還柙候訊；張曉惠則獲准以現金30萬元保釋，可分兩期付款，但須於下月17日前付畢，另須遵守晚11朝7的宵禁令、每周到警署報到等條件。

58歲被告陳強利及38歲被告張曉惠，涉於2017年1月27日至2017年11月21日期間，在香港與馬家健一同串謀和其他人串謀妨礙司法公正，即就荃灣法院刑事案件2016年第2496號的相關案件，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，及聲稱洪智謙不涉及於上述相關案件。

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