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馬家健冤案｜師爺大狀涉妨礙司法公正　陳強利被拒保釋押11月底訊
6 小時前
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冤獄販毒九龍城裁判法院馬家健冤案妨礙司法公正大狀師爺陳強利張曉惠
馬家健冤案｜師爺大狀涉妨礙司法公正　陳強利被拒保釋押11月底訊
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馬家健冤案｜師爺大狀涉妨礙司法公正 陳強利被拒保釋押11月底訊 (資料圖片)

25歲青年馬家健因企圖販毒被判囚23年，服刑5年後上訴得直，無罪釋放。案件揭發馬家健懷疑被其「師爺」陳強利遊說認罪，陳強利連同處理青年認罪的辯方大律師張曉惠，被控串謀妨礙司法公正，今午於九龍城裁判法院提堂。

控方申請將案件押後至11月29日再訊，待檢閱當年案件的原審及上訴聆訊等資料，以及待警方進一步調查。裁判官嚴舜儀批准押後案件，並拒絕陳強利保釋申請，陳須還柙候訊；張曉惠則獲准以現金30萬元保釋，可分兩期付款，但須於下月17日前付畢，另須遵守晚11朝7的宵禁令、每周到警署報到等條件。

58歲被告陳強利及38歲被告張曉惠，涉於2017年1月27日至2017年11月21日期間，在香港與馬家健一同串謀和其他人串謀妨礙司法公正，即就荃灣法院刑事案件2016年第2496號的相關案件，虛假地表示洪智謙沒有要求馬家健接收上述相關案件的郵包，及聲稱洪智謙不涉及於上述相關案件。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/師爺大狀涉致青年坐5年冤獄　陳強利不准保釋押11月底訊-281058
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