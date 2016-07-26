常見損耗 台山核電站5燃料棒外殼破損 國家核安全局否認洩輻射

廣東台山核電站(圖)懷疑洩漏放射性物質一事惹國際關注，繼持有核電站三成股權的法國電力公司否認發生核事故，解釋只是1號機組反應堆主迴路中具放射性的惰性氣體濃度增加後，中國生態環境部國家核安全局昨發文，指那是反應堆六萬多條燃料棒之中有約5條外殼破損所致，又強調燃料棒外的兩層屏障「安全」，核電站內外環境監測亦顯示無發生任何洩漏。



國家核安全局表示，在1號機組運行過程中監測到反應堆一迴路冷卻劑的放射性水平上升，但仍處於允許穩定運行範圍內，「運行安全是有保障的」。該局又稱，燃料棒外殼破損比例小於0.01%，遠低於設計中假設的最大破損比例(0.25%)，而小量燃料棒破損是核電機組運作過程中常見現象，全球許多核電廠都曾在此情況下繼續運作，只要作為放射性包容屏障的反應堆冷卻劑系統壓力邊界和安全殼密封性都符合要求，就不會洩漏放射性物質。

該局同時否認曾提高核電廠內外輻射水平可接受上限，強調僅批准一迴路反應堆冷卻劑惰性氣體放射性水平相關上限。



專家：相信廠方可控

香港核學會主席陸炳林估計，燃料棒破損可能涉品質問題，或者是高能量輸出造成的勞損，相信情況仍在廠方可控範圍內，而一般核電廠會在大維修時更換損耗物質。廣東核電站核安全諮詢委員會委員梁榮武則指，惰性氣體所含輻射劑量非常低，「就算吹到過嚟香港，已經稀釋咗」。