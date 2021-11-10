逾半人認同居民身分歧視普遍 平機會倡立法保障內地人

平機會公布《平等機會意識公眾意見調查2021》結果，受訪者中12.7%人稱受訪前12個月有受歧視經歷，而半數公眾人士認為香港普遍存在居民身份歧視，平機會建議當局進一步就族內歧視等定義作諮詢。

調查在本年2月至4月進行，電話訪問了逾1,500名15歲或以上人士，55.2%認為居民身分歧視普遍，不過受訪前12個月、曾有受歧視經歷的受訪者中，僅6.9%人稱曾有居民身份歧視經歷。平機會行政總監朱崇文指，居民身分歧視主要涉及內地人或新來港人士受歧視，今次調查範圍未必能接觸到相關人士，因此所以調查之中受居民身分歧視的人數較少，但因傳媒報道、過往兩年社會事件中針對內地人行為等事件，令受訪者產生關注。

朱崇文指同時保障港人

會方指，因應目前未有相關保障，建議政府考慮在《種族歧視條例》加入居民身份受歧視保障，早前已向當局提交研究結果，以處理針對內地居民及新移民受歧視、騷擾及中傷等情況。朱崇文指，建議填補法例漏洞，但強調保障是雙向，舉例有港人在尖沙咀踢內地人喼、港人到高檔商戶遭拒等；又謂留意到「近排立法真係好快咁，同以前唔同，3年、5年都立唔到條法，宜家好快通過」，認同愈快做愈好，但會方立場也是冀當局可先諮詢。

近半人認為年齡歧視在港普遍

另外，49.9%受訪者也認為年齡歧視在港普遍，有歧視經歷的受訪者中，逾五成四受年齡歧視，是各類歧視最高，不過調查未發現各年齡層受歧視有明顯分別；超過五成歧視經歷發生在工作上。被問到是否與社會事件有關提升年齡歧視，朱崇文指，問卷設計無相關問題，因此無法反映有關連繫。