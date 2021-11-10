平等機會｜調查：逾半人指港普遍有居民身份歧視 平機會冀立法前諮詢

本港存在不少歧視問題，平機會調查發現約半數人認為本港普遍存在居民身份、種族、年齡等歧視。12.7%人稱受訪前12個月曾經歷歧視。平機會已建議當局考慮在《種族歧視條例》加入保障內地人或新移民等，冀當局立法前進一步諮詢，重申立法保障非單向，相信不止保障內地人。

平機會公布《平等機會意識公眾意見調查2021》結果，在2至4月電話訪問逾1,500名15歲或以上人士，55.2%人認為居民身份歧視普遍，不過曾有受歧視經歷的受訪者中，僅6.9%人稱曾有居民身份歧視經歷。平機會行政總監朱崇文解釋，受訪市民只屬小部分，未必接觸到受歧視人士，因此未必有切身經歷，但因傳媒報道、社會針對內地人行為等事件，引起受訪者關注。

該會指，因應目前未有相關保障，建議政府考慮在《種族歧視條例》加入居民身份受歧視保障，早前已向當局提交研究結果，以處理針對內地居民及新移民受歧視、騷擾及中傷等情況。朱崇文指，建議填補法例漏洞，但強調保障非單向，舉例有港人在尖沙咀踢內地人喼、港人到高檔商戶遭拒等，相信立法不止保障內地人；又謂留意到「近排立法真係好快咁，同以前唔同，3年、5年都立唔到條法，而家好快通過」，認同愈快做愈好，但平機會方立場是冀當局可先諮詢。

被訪者認為本港普遍存在種族、年齡歧視則分別有51.5%及49.9%，其中年齡歧視較2012年調查增加近9個百分點。有經歷歧視的受訪者中，逾五成四受年齡歧視，是各類歧視中最高，不過調查未發現各年齡層受歧視有否明顯分別；超過五成歧視經歷發生在工作上。被問到是否與社會事件有關，朱崇文指，問卷設計無相關問題，因此無法反映有關連繫。

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