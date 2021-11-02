年宵花市｜明年續取消乾貨快餐檔 檔販須完成接種疫苗

本港近月新型肺炎疫情穩定，但明年農曆年宵市場將繼續取消乾貨和快餐攤位，僅設有濕貨攤位讓花農賣年花。食環署今日(3日)指，明年年宵會在1月26日(年廿四)至2月1日(正月初一)一連7日舉行，15個年宵市場合共設有940個攤位，本月15日起分批公開競投，競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320元至5,440元不等。當中，銅鑼灣維園年宵攤位底價最高，最低的則是西貢萬宜遊樂場和東涌達東路花園。

年宵開始前須自費檢測

食環署發言人表示，攤位租戶和工作人員必須要完成接種新冠疫苗，並在年宵市場開始前48小時內，自費進行一次鼻腔和咽喉合併拭子檢測，在年宵期內亦要保留疫苗接種紀錄及陰性檢測結果的短訊，以便隨時出示予食環署人員檢查。若他們因健康原因不宜打針，就需要申報和出示醫生證明書，並同樣須在市場開始前48小時內自費檢測一次，文件同樣須一直保留。此外，攤位亦須提供消毒搓手液、定期清潔及消毒其攤檔，以及向食環署提供員工名單和聯絡資料，供追蹤確診者之用。

入場人士須用「安心出行」或填紙

攤檔經營者及員工如要在場內進食，食環署指他們應獨自進食、與他人保持最少1.5米社交距離，而其餘場內人士皆不准飲食。同時，所有進場人士均須用「安心出行」程式掃描場地二維碼，或按食環署指示登記姓名、身份證明文件首4位數或字母、聯絡電話及到訪日期、時間。食環署發言人強調，各項防疫措施或因應疫情發展而改變，包括調整規模及營業時間、收緊公眾人士入場要求，甚至取消舉辦年宵市場。

15個年宵市場地址

⚫ 銅鑼灣維多利亞公園

⚫ 深水埗花墟公園

⚫ 觀塘觀塘遊樂場

⚫ 黃大仙摩士公園

⚫ 深水埗長沙灣遊樂場

⚫ 葵青葵涌運動場

⚫ 荃灣沙咀道遊樂場

⚫ 北區石湖墟遊樂場

⚫ 西貢萬宜遊樂場

⚫ 將軍澳寶康公園

⚫ 沙田源禾遊樂場

⚫ 大埔天后宮風水廣場

⚫ 元朗東頭工業區遊樂場

⚫ 屯門天后廟廣場

⚫ 東涌達東路花園

各個市場攤位的競投，將在本月15日至下月7日期間於不同地點舉行。食環署提醒攤位租戶，只可在其攤位售賣及推廣准售商品，不得使用准用範圍作任何其他活動。若租戶被食環署認為在場地內為宣傳、推廣、陳列、展示或售賣准售商品而進行的活動是違法、不道德或不符年宵市場宗旨，食環署有權指示租戶停止有關活動，其亦必須立即遵從署方指示。署方又稱，有關明年年宵市場的地點及攤位分布圖、攤位可售賣的商品、公開競投安排及相關規定、特許協議範本等資料，已上載至食環署網頁。

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