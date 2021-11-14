年宵｜入場須掃安心出行 食環署料無礙市民參與意欲

新冠疫情下第二個年宵，今明兩日展開攤位競投。食環署沿用今年安排，明年年宵繼續不設快餐和乾貨攤位，只有出售年花的濕貨攤位。食環署衞生總督察(行動)周勁時指，市民入場前須使用「安心出行」，如有困難方可改填資料，並指相信市民已習慣掃碼，料不會因新安排而減低入場意欲。

明年年宵競投底價，維園攤位以5,440元為底價，早上時段全數60個檔位已被成功投得，介乎9,500元至4萬元，其中最少14個攤位以3萬元以上成交。成交價最高的兩個檔位價格均為4萬元，處於維園中央。

檔主亦料強制掃描「安心出行」不減入場意欲

以4萬元投得檔位的文先生表示，自己每年都會競投攤位，看好今年銷情，認為農曆年傳統會買花，市民會願意購買。他又認為，強制掃描「安心出行」不會降低市民入場意欲，又稱會視乎花朵生長情況定價，沒有特別為銷售額定下目標。

談小姐則第一次參與競投，投得1號攤位。她表示，價位亦算合理，自己有10多年經營花店經驗，售賣蘭花為主。她估計今年的氣氛會比去年佳，人流亦會較多，期望生意額能達100萬元。

檔主須打齊兩針持陰性檢測證明

明年維園年宵於1月26日至2月1日舉行，檔主及工作人員須在年宵開始前14日完成接種兩劑疫苗，並於年宵開始前48小時內自費接受檢測及取得陰性證明。市民入場必須掃描「安心出行」，於場內不可飲食。

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