年度總結｜梁君彥指議會回歸理性 否認立法會淪為「舉手機器」

第六屆立法會任期將於周六(30日)結束。立法會主席梁君彥昨舉行年結記者會，總結本屆立法會的運作情況，他表示《香港國安法》去年實施後議會逐漸回歸理性，非建制派議員總辭後，過去會議上的混亂和流會的情況亦不再復見，形容立法會經歷過去4年多的挑戰後終於「撥開雲霧見青天」。

本屆立法會延任一年多，共通過124項政府法案，是自2008年以來，首次完成處理所有議案。其中2020/21年度立法會會期較過往立法年度多出3個月，用了342小時共召開49次會議，較對上一個年度開多19次，但所用的時間卻少64小時。延任會期內通過的46項法案，比過去平均每屆20多項多出逾倍，約三分二屬不記名、舉手表決，包括比較有爭議的電影檢查修訂條例草案、國旗法修訂等。財委會亦在這一年度通過約120項撥款，約100項不記名表決，當中部分涉款過百億元，例如440億元的新界西堆填區擴建計劃。

指非建制議員總辭 議會混亂不再

對於非建制派議員總辭和被取消議員資格後，多項議案都是在短時間內獲通過，是否反映立法會失去制衡作用，梁君彥說，事實證明是因為沒有某些議員利用規程的問題阻撓會議進度，又解釋議員在委員會階段已積極審議法案；當法案在大會恢復二讀、三讀時，只是讓議員重申關注，「(時間)不是說愈長愈好」。他以《醫生註冊修訂條例》為例，指議員有提出不同修正案，政府亦因議員的建議而修訂議案，反映立法會並非「一言堂」。

梁君彥又不認同立法會變成「舉手機器」或「橡皮圖章」，認為立法會的審議程序符合國際或「西敏寺式」的做法，又指95%外國議會投票時都是口頭表決。被問到會否角逐連任立法會議員，梁君彥表示仍有很多時間考慮，「到今日為止我都好忙，希望在這個周末冷靜想想。」

年度總結｜梁君彥指議會回歸理性 否認立法會淪為「舉手機器」