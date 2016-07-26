Am730
Am730
Am730
Am730
News
年度總結｜梁君彥指議會回歸理性 否認立法會淪為「舉手機器」
3 小時前
#Hashtags
梁君彥立法會建制派立法會議員國安法年度總結一言堂舉手機器橡皮圖章
年度總結｜梁君彥指議會回歸理性 否認立法會淪為「舉手機器」

第六屆立法會任期將於周六(30日)結束。立法會主席梁君彥昨舉行年結記者會，總結本屆立法會的運作情況，他表示《香港國安法》去年實施後議會逐漸回歸理性，非建制派議員總辭後，過去會議上的混亂和流會的情況亦不再復見，形容立法會經歷過去4年多的挑戰後終於「撥開雲霧見青天」。

news-images
梁君彥形容過去5年主席生涯「體會很深」，認為是很好的磨練機會。(蘇文傑攝)
 news-images
梁君彥表示會在周末考慮是否角逐連任立法會議員。(蘇文傑攝)

本屆立法會延任一年多，共通過124項政府法案，是自2008年以來，首次完成處理所有議案。其中2020/21年度立法會會期較過往立法年度多出3個月，用了342小時共召開49次會議，較對上一個年度開多19次，但所用的時間卻少64小時。延任會期內通過的46項法案，比過去平均每屆20多項多出逾倍，約三分二屬不記名、舉手表決，包括比較有爭議的電影檢查修訂條例草案、國旗法修訂等。財委會亦在這一年度通過約120項撥款，約100項不記名表決，當中部分涉款過百億元，例如440億元的新界西堆填區擴建計劃。

指非建制議員總辭 議會混亂不再

對於非建制派議員總辭和被取消議員資格後，多項議案都是在短時間內獲通過，是否反映立法會失去制衡作用，梁君彥說，事實證明是因為沒有某些議員利用規程的問題阻撓會議進度，又解釋議員在委員會階段已積極審議法案；當法案在大會恢復二讀、三讀時，只是讓議員重申關注，「(時間)不是說愈長愈好」。他以《醫生註冊修訂條例》為例，指議員有提出不同修正案，政府亦因議員的建議而修訂議案，反映立法會並非「一言堂」。

梁君彥又不認同立法會變成「舉手機器」或「橡皮圖章」，認為立法會的審議程序符合國際或「西敏寺式」的做法，又指95%外國議會投票時都是口頭表決。被問到會否角逐連任立法會議員，梁君彥表示仍有很多時間考慮，「到今日為止我都好忙，希望在這個周末冷靜想想。」

news-images
梁君彥不認同建制派佔大多數的立法會變成「舉手機器」或「橡皮圖章」。(資料圖片)

年度總結｜梁君彥指議會回歸理性 否認立法會淪為「舉手機器」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/年度總結｜梁君彥指議會回歸理性-否認立法會淪為「舉手機器」-290694
#Hashtags
梁君彥立法會建制派立法會議員國安法年度總結一言堂舉手機器橡皮圖章
Am730

圖片新聞｜投產

台海局勢｜蔡英文證實美軍在台協訓 北京堅決反對

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
圖片新聞｜投產
Am730
Am730
台海局勢｜蔡英文證實美軍在台協訓 北京堅決反對
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多