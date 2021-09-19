年長選民按年增逾5% 新界西南立法會選民最多

改制後的立法會選舉臨時選民登記冊出爐，地區直選選民有約447萬名，較去年淨增加約400人，但與2016年比較總選民人數增約兩成。以年齡分析，18至35歲選民約100萬人，按年跌4.28%，但66歲或以上選民增5.25%；與2016年比較，年輕組別選民增約一成三；年長組別選民則增三成四。



今屆的地區直選選區，由5個增至10個，當中新界西南選民人數最多，約有51萬人，最少是港島西，有約37萬人。

除地區直選有變化，功能界別的多個界別，由個人票改為團體票。其中資訊科技界改為「科技創新界」，由去年約1.3萬名選票大跌九成九至73張團體票；飲食界亦從8,000多人減至141張團體票。教育界保留個人票，約8.5萬名選民；航運交通界選民由190名增至223名，增幅最多近17%。功能界別今年整體有約22萬名選民，當中九成六是個人票。選舉於12月19日舉行，提名期下月30日開始。

年長選民按年增逾5% 新界西南立法會選民最多