幼稚園引進STEAM教程為升小學鋪路

中小學致力發展「STEAM」教育，即要學習包括科學、藝術等各元素，而STEAM教育更進一步「攻入」幼稚園，其中位於大埔的安基司幼稚園暨國際幼兒園(滌濤山)，重新規劃K1(幼兒班)至K3(高班)課程設計，把STEAM課時加入恆常課程，又提升硬件配合，新增設「創新科技實驗室」，罕有採用最新多角度3D互動式投影系統，為小朋友打好基礎。

經重新規劃的新課程，包括K1起每日增設15分鐘STEAM特定課時於恆常課程內，透過小實驗學習，亦會每3個月轉換一次大型STEAM主題學習周；另有在職玩具設計工程師親授幼兒學生玩具製作秘笈等，冀學生綜合3年幼稚園所學STEAM知識，實踐及應用在日常生活上，為升小學打好基礎。

硬件方面，安基司國際幼兒園(滌濤山)會增設「創新科技實驗室」，又添置不同種類STEAM元素教具或玩具，提升小朋友探索及學習興趣。校園設施也加入STEAM元素，讓小朋友參與蔬菜種植，了解植物成長，以種番茄為例，種出番茄後，小朋友亦可了解如何加工番茄成為果醬、茄汁等。安基司教育集團執行校董兼行政總監蔡加敏表示，科學應從幼兒日常生活入手，透過STEAM活動讓他們明白科學是一個自然元素，簡單的日常事物一樣蘊含科學知識，待學生升讀小學後，更能成為具創新思維、協作和解難能力的學生，裝備他們成科技與人文素養兼備的未來棟樑。畢業生將優先獲即將於2023年落成啟用、主打STEAM教學的安基司學校(小學部)取錄。校方將於本周六(26日)及27日(周日)舉行「創新科技探索體驗日」，該有興趣的家長帶同子女到校參觀，即場參與小實驗等。