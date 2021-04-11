幾內亞發生軍事政變 總統疑遭拘禁

西非國家幾內亞發生軍事政變，83歲總統孔戴懷疑遭扣押的片段在網上流傳。

相信參與策動的將領在電視發表講話，聲稱廢除憲法，解散政府以及關閉陸地及空中邊境，全國實施宵禁；國防部則聲稱已平息叛亂。

在當地時間上午，首都科納克里市區傳來多響槍聲，相信來自總統府、國防部所在的卡盧姆區，持續約20分鐘。外電引述目擊者報道，首都科納克里的總統府附近，較早前爆發激烈槍戰。

政變消息傳出後，首都科納克里的街道上曾有武裝人員的車輛駛過，有群眾歡呼叫囂。

聯合國譴責武力奪權

網上流傳懷疑是軍方拘禁總統孔戴的片段，他身穿便裝，旁邊有穿軍服、配備步槍等全副武裝的軍人。

孔戴於去年10月大選連任，但被指違憲及舞弊。發動政變的軍人佔據電視台，宣稱領導今次政變的特種部隊上校敦布亞發表講話，指責政府貪腐嚴重，管理失當，國家貧困，決定解散政府。

聯合國秘書長古特雷斯嚴厲譴責幾內亞以武力奪取政權的行為，法國也譴責，呼籲叛軍釋放扣押的總統。