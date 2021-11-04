庫克認持虛擬貨幣 惟不會接受用來買蘋果產品

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)在訪問中承認，私人持有虛擬貨幣，但是否比特幣、狗狗幣抑或其他幣，他卻拒絕透露持有的是哪一種。庫克表示，這純粹是令個人投資組合多元化，他不會給大眾投資建議。至於會否接受以虛擬貨幣購買iPhone等蘋果產品，庫克稱不會。

庫克：正研究有關技術 比特幣以太幣衝新高位

庫克接受《紐約時報》金融專欄作家Andrew Ross Sorkin的訪問一出，引起網友關注，有人在Twitter稱，庫克持有比特幣(Bitcoin)和以太幣(Ethereum)，令此兩種虛擬貨幣都衝向新高位，惟在訪問片段中，庫克其實並無提及任何虛擬貨幣名字。他還強調這是他私人投資，與蘋果完全沒有關係，蘋果也沒有買入虛擬貨幣，但承認正研究有關技術，目前並無任何即時計劃。Sorkin也有問庫克何時開始對虛擬貨幣有興趣，他說已有一段時間。

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