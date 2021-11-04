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庫克認持虛擬貨幣 惟不會接受用來買蘋果產品
1 小時前
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庫克認持虛擬貨幣 惟不會接受用來買蘋果產品
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庫克強調是私人持有虛擬貨幣。(路透社)

蘋果公司行政總裁庫克(Tim Cook)在訪問中承認，私人持有虛擬貨幣，但是否比特幣、狗狗幣抑或其他幣，他卻拒絕透露持有的是哪一種。庫克表示，這純粹是令個人投資組合多元化，他不會給大眾投資建議。至於會否接受以虛擬貨幣購買iPhone等蘋果產品，庫克稱不會。

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庫克(右)在訪問中並無提到持有哪種虛擬貨幣。(互聯網)

庫克：正研究有關技術　比特幣以太幣衝新高位

庫克接受《紐約時報》金融專欄作家Andrew Ross Sorkin的訪問一出，引起網友關注，有人在Twitter稱，庫克持有比特幣(Bitcoin)和以太幣(Ethereum)，令此兩種虛擬貨幣都衝向新高位，惟在訪問片段中，庫克其實並無提及任何虛擬貨幣名字。他還強調這是他私人投資，與蘋果完全沒有關係，蘋果也沒有買入虛擬貨幣，但承認正研究有關技術，目前並無任何即時計劃。Sorkin也有問庫克何時開始對虛擬貨幣有興趣，他說已有一段時間。

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未知是否受庫克訪問刺激，比特幣幾乎創新高。(互聯網)
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以太幣價位也接近最高位。(互聯網)

庫克認持虛擬貨幣 惟不會接受用來買蘋果產品

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/庫克認持虛擬貨幣-惟不會接受用來買蘋果產品-292454
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